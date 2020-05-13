عجائب العلوم وموسيقى لدرويش وعمر خيرت.. تعرف على برنامج خيمة أون لاين

بعد إطلاق خيمة أون لاين من قبل قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ وذلك لاستمرار تحفيز المواطنين للجلوس في المنازل والتواجد في المنزل حفاظاً على صحتهم من فيروس كورونا وتثقيفهم، ترصد "الوطن" برنامج الخيمة الأون لاين والتي تشمل حفلات وفعاليات ثقافية متنوعة حتى ليلة عيد الفطر من أجل تسلية الجماهير.

وتشمل الخيمة عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، تُبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع "اليوتيوب"، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، والتي يتواجد فيها ما يقرب من 14 ألفا.

وتبدأ فعاليات خيمة أونلاين الساعة الواحدة ظهرًا، وإليك التعرف على البرنامج اليومي للخيمة..

الأربعاء 13 مايو، ويقدم فيه مركز القبة السماوية العلمي عرضًا بعنوان: عجائب العلوم والذي يتناول المياه وسماتها وخصائصها موضوعًا له.

أما يوم الخميس 14 مايو؛ فيقدم مركز الفنون في التاسعة مساء حفلا موسيقيًا للفنانة منال محيي ومجموعة أنامل شرقية بمصاحبة أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية، ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية منوعة لسيد درويش وعمر خيرت والرحبانية وغيرهم.

وفي رابع أيام الخيمة الأحد 17 مايو تقدِّم إدارة المعارض والمقتنيات الواحدة ظهرًا جولة حية من داخل معرض الفنان الكبير آدم حنين.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق الإثنين 18 مايو يقدم مُتحَفا المخطوطات والآثار في الواحدة ظهرًا ورشة عمل مشتركة تتناول أفكارًا مستلهمة من التراث الإسلامي.

الثلاثاء19 مايو فيُلقي الباحث محمد غنيمة المسئول عن وحدة الوثائق بالمكتبة محاضرة بعنوان الإنتاج العلمي والفكري لجمال حمدان.

أما عرض عجائب العلوم فقد خصص له يوم الأربعاء 20 مايو وموضوعه هذه المرة بعنوان "مدفع البطاطس" وذلك في الواحدة ظهرًا.

ويُلقي الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار الخميس 21 مايو الواحدة ظهرًا محاضرة بعنوان "أعظم الاكتشافات الأثرية المصرية في القرن العشرين".

وتختتم المبادرة فعالياتها يوم الجمعة 22 مايو في السابعة مساءً احتفالا بعيد الفطر المبارك حيث يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي أمسية فلكية لتحري هلال شهر شوال.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها العلمية والفنية والثقافية على الانترنت في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي حالة تغيير المواعيد الخاصة بالفعاليات المُعلن عنها، أو في حالة حدوث أي ظرف استثنائي من شأنه تأجيل المواعيد المُعلنة، سيتم الإعلان على موقع المكتبة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التعديل.