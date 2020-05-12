تموين الإسكندرية تضبط 155 كيلو لحوم غير صالحة 80 كيلو سكر محظور

شنت لجنة متابعة الأسواق، برئاسة اللواء حمدي حشاش، مستشار محافظ الإسكندرية، اليوم، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، المرور والتفتيش على أسواق الحضرة الجديدة بشارع الزهور.

واسفرت الحملات عن ضبط كمية 101 كجم لحوم مصنعة ليس عليها بيانات و لا تاريخ صلاحية ومجهولة المصدر، كمية 54 كجم لحم مفروم بدون بيانات و مجهول المصدر وبها تغير فى اللون والخواص الطبيعة.

وتمكنت الحملة عن تجميع كمية 80 كجم سكر تمويني محظور تداوله خارج المنظومة التموينية والعديد من عبوات الألوان الصناعية بغرض الغش التجارى بأحد محلات العصائر، وعدد 208 اسكرينة موبايل مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن عدد 2 محضر، التحفظ على 15 كجم لحم ضأن ذبح خارج السلخانة و استخدام اختام مزورة، تم سحب عينات مشروب خروب و عينات مشروب تمرهندى للتحليل لتغير فى اللون الطبيعى باضافة الوان صناعيةتم تحرير عدد 14 محضر عدم حمل شهادات صحية واشتراطات و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.