انهيار عقار قديم مكون من طابقين وسط الإسكندرية

شهدت منطقة نادي الصيد، انهيار عقار قديم مكون من طابقين بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا يفيد بانهيار العقار رقم 4 مكرر شارع العبور بمنطقة نادي الصيد، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من طابق أرضي ودور علوي، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض دون وقوع أي إصابات.

قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إنه تم إخطار شركات المرافق لقطع الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد أنه جرى الدفع بمعدات وسيارات الحي لرفع أنقاض العقار المنهار وإعادة فتح الشارع أمام حركة المرور.