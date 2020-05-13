أحمد جمال سعيد: فنان يلاحق الجميلات في دراما رمضان

يطل الفنان أحمد جمال سعيد، على الجمهور في دراما رمضان، من خلال مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc.

ويجسد أحمد جمال سعيد، شخصية وليد الدغيدي، وهو فنان مشهور يلاحق الفتيات الجميلات، مستندا إلى وسامته ونجوميته الكبيرة.

يدخل الفنان الشاب "وليد" أحمد جمال سعيد، في صراع مع الثنائي المخرج عبدالله الروبي، والذي يجسد دوره شريف منير، ومراد السويفي "كريم فهمي" من أجل مهندسة الديكور غالية عبدالرحمن، "ياسمين عبدالعزيز".

وخلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، يسعى الفنان "وليد" الاقتراب من "غالية" والتودد لها، لكن يسعي طليقها "عبدالله" لصده عن محاولاته، ويصبح "وليد" جزءا من الصراع، عندما يرفض حبيب غالية، رجل الأعمال مراد السويفي، عملها في فيلم يقوم ببطولته وليد الدغيدي.

وبسبب خوف مراد السويفي، من محاولات الفنان "وليد" التقرب لحبيبته غالية، يضطر إلى أن يخيرها ما بينه وبين استمرار العمل في هذا الفيلم، الأمر الذي ترفضه "غالية" وتنحاز لمهنتها، ورفض تدخل مراد في حياتها.

وبعد سفر طاقم الفيلم الذي يديره المخرج "عبدالله" شريف منير، إلى مدينة مرسى علم، تسعى "هدير" كارولين عزمي، والتي ارتبطت بصداقة مع المخرج عبدالله الروبي، جعلتها تشارك بالتمثيل في الفيلم، الاستفادة من شهرة "وليد"، والتقرب منه، ويرحب هو بذلك، في الوقت الذي يفكر فيه هو في طريقة للوصول ل"غالية" وإزاحة "عبدالله" من طريقه.

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.