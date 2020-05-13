إشادات بأداء غادة طلعت لدورها في الفتوة: فنانة شاطرة

انهالت الإشادات على الفنانة الشابة غادة طلعت عن دورها في مسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنباوي، وبطولة الفنان ياسر جلال، والذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

وتلقت غادة ثناء من متابعيها عن تجسيدها لشخصية "ثريا"، التي تسعي للإيقاع بـ "فضل" في براثن حبها، ويجسد دوره الفنان محمود حافظ، رغم علمها بأنه متزوج من "زينب الجبالي"، وتؤدي دورها الفنانة مها نصار.

وكتب أحد المتابعين قائلاً: "غادة طلعت في دور ثريا، فنانة شاطرة، ربنا يكرمها في اللي جاي"، وعلق آخر بدوره: شخصية مختلفة بتقدمها غادة طلعت السنة دي، وربنا يكون في عون فضل، أنا قلت خلاص هيخنقك بس رحمك".

ويشارك في بطولة "الفتوة" مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.