الحلقة 19 من مسلسل الفتوة: الصراع على الجمالية يبدأ مع موت فتوتها

الصراع على لقب فتوة الجمالية، بعد موت المعلم صابر أبو شديد، رغم أنه حق الأسطى حسن، هو عنوان الحلقة 19 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل الفتوة

بداية الحلقة كانت مؤثرة بإبداع أحمد صلاح حسني، في دور المعلم عزمي، ابن المعلم صابر أبو شديد، خلال دفن والده وبجواه ابنته ليل، مي عمر، بعدما قٌتل دفاعا عن حسن الجبالي، ياسر جلال.

وأثناء واجب العزاء، هجم جعفر، أحد رجال سيد اللباد، رياض الخولي، على الجمالية؛ ليبدأ الصراع على لقب فتوة الجمالية بين "عزمي" و"فرج" كبير المشاديد.

وعلى جانب آخر، طردت والدة شكر، الشيخ مبروك هلال، أحمد خالد صالح، من منزلها، بعدما علمت برغبته في الزواج من ابنتها.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.