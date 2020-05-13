"بعضها تجاوز الستين".. تعرف على أعمار المتعافين من كورونا في سوهاج

عقب خروج 3 مرضي من أبناء محافظة سوهاج من مستشفيات العزل عقب تعافيهم من فيروس كورونا ارتفع أعداد المتعافين بالمحافظة إلى 14 حالة.

المتعافون من كورونا تراوحت أعمارهم من 10 سنوات وحتى فوق 60 عاما، وتعافت حالتان فوق 60 عاما، وحالتان من عمر 51 عاما إلى 60 عاما، وحالتان من عمر 41 عاما إلى 50 عاما، و3 حالات من عمر 30 عاما إلى 40 عاما، وحالتان من عمر 11 عاما وحتى 30 عاما، و3 حالات أقل من 11 عاما.

ووفق بيانات أصدرتها مديرية الصحة بسوهاج، فإن معدل الوفيات بسوهاج انخفض مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح رسم بياني عن الصحة أن شهر أبريل عام 2017، سجل وفاة 1948 شخصا، بينما شهر أبريل عام 2018 سجل وفاة 1990 شخصا، أما شهر أبريل عام 2019 فسجل وفاة 1909 شخصا، بينما سجل شهر أبريل هذا العام 2020 وفاة 1682 شخصا. أي أنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا إلا أنه هناك انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في سوهاج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الرسم أن الربع الأول من عام 2019 بسوهاج سجل 9379 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2018 عدد 8924 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2017 عدد 8931 حالة وفاة على مستوى المحافظة بينما سجل الربع الأول من عام 2020 عدد حالات وفاة بلغ 8842 حالة، وهى الأقل بالمقارنه بأعوام 2017 و2018 و2019.