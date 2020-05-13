الغرفة التجارية ترفض قرار محافظ بورسعيد بإيقاف 6 آلاف بطاقة استيرادية

دعت الغرفة التجارية ببورسعيد إلى الاستمرار بالعمل بالبطاقات الاستيرادية دون توقفها بعد قرار اللواء عادل الغضبان بوقف ما يقرب من 6 آلاف بطاقة استيرادية لصغار التجار بعد أن أقرها لهم كبديل للكساد التى تعانى منه المحافظة منذ سنوات بدعوى أنهم من غير مواليد بورسعيد رغم انطباق شرط الإقامة بالمحافظة لمدة تزيد عن 15 سنة.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة، اجتماعا مساء أمس لبحث الإعلان الصادر من محافظة بورسعيد فى 11 مايو الجارى بأنه يسمح فقط بإعادة تشغيل البطاقات لمواليد فترة الهجرة.

ووافق مجلس إدارة الغرفة ببورسعيد بالاجتماع على بيان تضمن أن الغرفة التجارية تتمسك بموقفها منذ أول العام بضرورة الاستمرار بالعمل بالبطاقات الاستيرادية على غرار السنوات السابقة نظرا للظروف الراهنة من كساد وباء كورونا، وتماشيا مع اتجاهات الدولة فى التيسير على المواطنين.

وأوضح البيان أنه بشأن إعلان المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد عن فتح باب تلقى التظلمات التجار مواليد خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام 1996 حتى عام 1975 والضوابط الحاكمة لذلك فإن الغرفة التجارية تتحفظ على شروط الإعلان حيث إنها لم تدع للمشاركة فى وضع الضوابط كما تم من قبل القرارات التى اتخذت فى 13 يناير الماضى ودعت الغرفة إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من الجهاز التنفيذى لوضع شروط وضوابط قابلة للتنفيذ تحقق الغرض المنشود من فتح باب التظلمات وأصحاب البطاقات الاستيرادية.