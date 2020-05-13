"البرنس" ليس أول أعمالها.. فريدة حسام تكشف عن أول عمل فني شاركت فيه

أعربت الطفلة فريدة حسام، التي جسدت دور "مريم" ابنة رضوان البرنس والذي يُجسده محمد رمضان، في مسلسل "البرنس"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني، على شاشة "dmc"، عن سعادتها البالغة في أدائها مشهد البكاء بشكل جيد لفت انتباه الكثيرين ولاقى تأثر البعض.

وأضافت "حسام"، خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "المخرج قالي انتي عملتي مشهد حلو، وبقيت معروفة ومشهورة، فيه ناس تشوفني تقول فريدة أهي"، مؤكدة أنها تُحب التمثيل بسبب حب أشقائها للمهنة.

وأشارت الطفلة، إلى أن أول أعمالها الفنية كان مسلسل "أهو ده اللي صار" وليس البرنس هو أول أعمالها، "أنا عيطت عادي خالص زي ما انطلب مني، المخرج اللي قالي عيطي، أنا في كجي 1 وبحب الدراسة ومش هسيب المدرسة وعندي 5 سنوات".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.