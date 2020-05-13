"صحة الغربية" عن وفاة صيدلي بـ كورونا: لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية

قدم الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، العزاء لأهالي الدكتور الصيدلي المتوفى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالمحافظة، موضحًا أن المتوفى يعمل صيدليا حرا بصيدلية خاصة به وتم عزله بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع وائل الإبراشي.

وأضاف "حميدة"، أنه تم اكتشاف إصابة الصيدلي بكورونا، في مستشفى صدر المحلة عقب عمل مسحة له، ولكن نتيجة المسحة ظهرت قبل وفاته بأربع أيام، بعد أن تم نقله إلى مستشفى العزل بكفر الزيات بالغربية لتلقيه العلاج لتعافيه من الفيروس، مؤكدًا أن إصابته من المحتمل أن تكون من المعاملات اليومية مع المواطنين وعدم اتخاذه الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إلى أن زوجته وبعض المخالطين له تم إدخالهم الحجر الصحي، مشددة على ضرورة التزام الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأرواح والحد من انتشار فيروس كورونا.