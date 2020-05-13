"هل الطفح الجلدي من أعراض فيروس كورونا؟".. هاني الناظر يُجيب

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن الأطباء في إيطاليا وفرنسا رصدوا عدة ملاحظات خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو أن عددا من المرضى المصابين بالفيروس ظهر لديهم طفح جلدي، موضحًا أنه لا أحد يستطيع القول بأن الطفح الجلدي من أعراض كورونا كونها ملاحظات لعدد قليل جدًا، وهي حالات نادرة ويمكن تفسيرها ليس عرضا للمرض ولكنها عرض لأدوية تناولوها، أو أنه خلط بين الأدوية.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن البعض يبث الرعب لدى المواطنين بدون داعي، فالأعراض العلمية لكورونا لا يوجد من بينها طفح جلدي، فأعراض كورونا معروفة مثل ارتفاع فى درجة الحرارة وضيق في التنفس والتهاب رئوي، ولكن هناك بعض الأشخاص تريد نشر الفزع و الرعب، ولكن لا يوجد أي أعراض جلدية ناتجة عن الإصابة بكورونا.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أن وزارة الصحة المصرية تعمل ليلا ونهار ولم تعلن عن أي أعراض جلدية ناتجة عن فيروس كورونا.