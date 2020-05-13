إغلاق مدينة "جيلين" الصينية خوفا من "ووهان جديدة"

لا تزال مدينة جيلين شمال شرقي الصين تمثل صداعا في رأس السلطات بعد رصد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، رغم انخفاض وتيرة الإصابات بالفيروس في معظم أنحاء الصين، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض المدينة قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد للفيروس، بعد الإبلاغ عن 6 حالات إصابة جديدة أمس الثلاثاء.

وبرزت جيلين كبؤرة محتملة لموجة جديدة من الإصابات، واضطرت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر إلى "مرتفع" من "متوسط" في نهاية الأسبوع، حيث قالت جاي دونغ بينغ نائبة رئيس بلدية جيلين، إن وضع فيروس كورونا معقد للغاية، وهناك خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر بالمدينة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أنه من أجل وقف انتشار الوباء، قررنا تنفيذ إجراءات الاحتواء في منطقة جيلين الحضرية"، فيما دعت السلطات الصحية في الصين إلى الحفاظ على اليقظة ضد الفيروس مع ظهور مجموعات جديدة من الإصابات، رغم أن ذروة الوباء قد مرت في البلد الذي ظهر فيه لأول مرة.

وستوقف المدينة بشكل مؤقت دخول وخروج وسائل المواصلات إليها، في محاولة لوقف انتشار المرض، حيث تخشى السلطات تحول جيلين إلى ووهان أخرى، بعد أن كانت المدينة الواقعة وسط البلاد المركز الأساسي لتفشي الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في إشعار، الأربعاء، إن 6 من الإصابات السبع الجديدة أمكن ربطها مباشرة بمقاطعة جيلين، و تعد مدينة جيلين ثاني أكبر مدينة في مقاطعة جيلين، التي تقع على الحدود الصينية مع كل من كوريا الجنوبية وروسيا.