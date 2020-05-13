روشته مبروك عطية للمواطنين فيما تبقى من أيام رمضان

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن المسلمين مخيرون في أداء النوافل وأن الأهمية تأتي في الإخلاص والالتزام بالفرض، فكان أحد الصحابة لا يصوم إلا رمضان فقط، ولم يعيب أحد عليه ذلك، ناصحًا المواطنين بالالتزام بأربعة أشياء خلال الأيام المتبقية من رمضان، وهي الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وصلة الأرحام.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الكلمة الطيبة صدقة، والامتناع عن الأذى والحديث المؤذي صدقة، كاشفا أن ثواب السكوت على الشر قد يكون أكبر من الكلمة الطيبة، موضحًا في الوقت ذاته أن شاهد الزور، إذا تاب يجب أن يرفع الضرر الذي ترتب على شهادته، فلو شهادته أدت إلى خسارة أحدهم لأموال، عليه دفع المال للمتضرر.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن فضل عبادة العشرة الأواخر من رمضان كبير عند الله، وأنه أثناء الدعاء لابد أن تسأل الله الجنة، لأن داخل الجنة يمكنك أن تجد ما تشتهيه وتتمناه، ولابد أن يكون هناك ثقافة للدعاء ويجب أن نتعلم كيفية الدعاء والتضرع، مستنكرًا: "الناس بيركزوا في أخر رمضان في لبس العيد".

وأشار إلى أنه لا توجد ضرورة دينية لشراء ملابس جديدة في العيد، حيث يمكن ارتداء ملابسنا القديمة بعد غسلها، ساخرًا: "احنا مش محتاجين رمضان بتاع رمضان جانا"، كما أن تربية الأبناء على التقشف في مواجهة الصعوبات تفرق كثيرا في ظروف مثل انتشار فيروس كورونا.