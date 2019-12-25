مبروك عطية عن تربية القطط في المنازل: لما تخلص أمك إبقى شوف خالتك

تحدث الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية عن تربية القطط مشيرًا إلى أنها من الطوافين على الناس ولها حرية الانتقال حسب حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عطية إن القطط ورد فيها نص نبوي "من الطوافين عليكم" مشيرًا إلى أن الصحابي أبوهريرة سُمي بهذا الاسم لأن القطة كانت تدخل في كمه.

وأكد عطية أن القطط من الطوافين ولها مطلق الحرية في الانتقال من بيت إلى بيت، ولا تنجس الأواني، لافتًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسقيها من الإناء الذي يتوضأ منه.

وأشار عطية لحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها "دخلت النار لأنها كافرة وأن تعذيب الحيوان كان من مساوئ الكفار الذين يعبدون الأصنام".

وأكد عطية أن من حبس قطة شرط عليه أن يطعمها ويسقيها ويعالجها وغيره، مشددًا على أن تكون ظروفه تسمح بذلك: "يعني ربنا خلق لها العالم العريض وقال لها اتنططي براحتك وده يصر إنه يحبسها ويهمل فيها.. الرحمة مرتبة وتشمل البشر والأقارب في المقام الأول، لما تخلص أمك إبقى شوف خالتك".