مبروك عطية يسخر من دعاء "اللهم انصر المسلمين بالشيشان": "هو ربنا ميعرفش مكانهم"

سخر الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من ترديد البعض أدعية في الصلوات منها "اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك"، قائلًا: "أنت بتقول لربنا المسلمين موجودين فين؟ هو مش عارف مكانهم؟".

وأوضح "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن أحد الصحابة دخل على ابنه فوجده يدعو ويقول "يا رب ارزقني الجنة والحور العين والولدان المخلدين"، فقال له والده: "اسأل الله الجنة فقط، إذا دخلت الجنة وجدت كل ما تريد"، ساخرًا :" المسألة زي واحد اشتري فيلا، هل هيدعي يقول يارب أدخل الجنينة بتاعتها؟ يعني هو هيشتري فيلا وهيتمنع مثلا من دخول حديقتها؟".

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أنه يجب على المواطنين بذل المزيد من الجهد خلال العشرة الأواخر من رمضان، مستشهدًا بأن النبي عليه الصلاة السلام، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يوقظ أهله للتعبد، دليلا على أهمية تلك الأيام عند الله.

ولفت إلى أنه يجب على المواطنين الالتفات والاهتمام بشراء ملابس العيد، مبينا أن النبي نفسه مدح سيدنا عمر بن الخطاب عندما سأله عن ملابسه إذا كانت جديدة أو "مغسولة"، وعندما علم أنها "مغسولة" استحسن ذلك.