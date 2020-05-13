محمد رمضان بعد تأثر الجمهور بأحداث "البرنس": دموعكم غالية.. والرد قريب

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "البرنس" خاصة مشهد بكاء مريم، وعلق على هذا المشهد عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "تفاعلكم وجع قلبي ودموعكم غالية عندي، الرد قريب والحساب عسير.. رضوان البرنس".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.