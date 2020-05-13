النقل: كارت ذكي موحد لاستقلال المترو وأتوبيسات النقل العام والسوبر جيت

اجتمع كامل الوزير وزير النقل، مع رؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركتي السوبرجيت وتكنولوجيا النقل "ترانس آي تي"، لاستعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتحديد نطاق العمل وآليات التنفيذ لهذا المشروع.

واستعرض وزير النقل، مكونات منظومة المشروع والتي تشمل قنوات إصدار التذاكر ووسائل التعامل والتكامل مع مشغلي الخدمة ومركز البيانات الرئيسي وكذلك التطبيقات الداعمة للتشغيل، والدورة الكاملة لتوريد وتهيئة وإصدار الكروت للمستخدمين وآلية التسويات المالية بين الجهات المختلفة.

كما استعرض طريقة وآلية عمل مركز إدارة المنظومة وأهدافها، حيث يشمل المشروع ربط الخطوط الثلاثة للمترو بالقطار الكهربائي، وأتوبيسات السوبرجيت وبعض خطوط النقل العام "1600 أتوبيس يتم إدخالها للمنظومة على مراحل"، كما يشمل المشروع ربط أتوبيسات إحدى شركات النقل الجماعي الخاصة.

كما تم بحث إدخال السكة الحديد والمونوريل إلى المنظومة ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة.

وناقش وزير النقل، مخطط إدارة وتشغيل المشروع "مرحلة الإعداد والطرح والترسية - مرحلة تنفيذ المشروع - مرحلة التشغيل والصيانة".

أكد وزير النقل، الأهمية الكبيرة للمشروع لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل.

تشكيل لجنة تسيير لمشروع الكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة

وأشار إلى انه سيسهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية، إضافة إلى توحيد الية تحصيل ايرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل ايرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد، إلى جانب تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمتة في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرتة الاستيعابية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر وزير النقل قراراً بتشكيل لجنة تسيير لمشروع الكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة برئاسة رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بصفته المالك للمشروع، لسرعة التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع وتكليف شركة "ترانس آي تي" بتفيذ المشروع، مؤكدا أن نجاح المشروع يرتكز على منظومة التشغيل والدعم الفني للمشروع.