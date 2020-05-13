هروب مصاب بكورونا من الحجر الصحي بتعز اليمنية

تمكن مصاب بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن، من الھرب بمساعدة مسلحین من الحجر الصحي بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، حسبما ذكره موقع "المشهد اليمني".

وقال مدیر مركز شفاك، الدكتور عبدالغني المسني إن أحد مرضى كورونا المستجد تمكن من الھروب من مركز شفاك ظھر الثلاثاء مستعینا بمسلحین، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف المسني، في بيان أن الحراسة التي كانت موجودة محدودة، ولم تستطع منعه من الھروب بسبب كثافة المسلحین.

وأشار المسني، إلى أن مركز شفاك قام بتحریر بلاغ رسمي للترصد الوبائي في نفس اللحظة لاتخاذ إجراءات ضبطه من خلال الجھات الأمنیة، "مركز شفاك یؤكد أن عمله مھني یقتصر على علاج الحالات وأن مسؤولیة المریض خارج حدود المركز سواء قبل أن یصل أو إن ھرب ھي واجب یقع على عاتق السلطة المحلیة والجھات الأمنیة".

واستغرب المركز، مرور 12 ساعة بعد توجیه مذكرات رسمیة لقیادة المحافظة ولجنة الطوارئ والأجھزة الأمنیة لضبط الھارب ولم یحدث شيء، معبرا عن إخلاء مسؤولیته عن أي أضرار قد یسببھا الھارب للمواطنین.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد 65 إصابة مؤكدة، بما فيها 10 وفيات، حسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء.