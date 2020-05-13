منظمات تركية تدعو نظام أردوغان لاحترام حقوق الإنسان

طالبت منظمات واتحادات الخبز والديمقراطية في إزمير التركية، السلطات باحترام حقوق الإنسان، من خلال بيانات أصدرتها المنظمات عقب وقفات احتجاجية لهذه المنظمات في عدد من المناطق التركية، للاتحاد من أجل القضاء على فيروس كورونا والأزمات التي تعيشها تركيا.

وأكدت بيانات المنظمات زيادة خطاب الكراهية الموجه من جانب السلطات التركية، وطرق الشرطة البشعة في التعامل مع المواطنين، كما حدث في جنازة المطرب التركي جوكتشك،من خلال الميول العنصرية للسلطة بعد الأحداث التي وقعت أثناء دفن جوكتشك.

ولفت البيان إلى أنّ تخريب المقابر ونبشها في موش وحكاري وبينجول وڤان وشيرناق أمر غريب من جانب السلطات التركية، وينم عن ميول عنصرية من جانب هذه السلطات ومناف تمامًا لحقوق الإنسان وكرامته.