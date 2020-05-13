الجسر الجوي للطيران يسير رحلة لإعادة المصريين العالقين بالخرطوم

انطلقت صباح اليوم من مطار القاهرة الدولي رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو" للطيران، لعودة المصريين العالقين بالعاصمة السودانية الخرطوم لإعادة العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر بالمطار، أن رحلة إير كايرو ستعود إلى مطار مرسى علم الدولي على أن يتم إنهاء إجراءات وصولهم بمعرفة أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدا لنقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.