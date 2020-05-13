روسيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل 10028 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 242 ألفا و271 حالة.

وذكر المركز الروسي، في بيان، اليوم، أن العاصمة (موسكو) سجلت 4703 إصابة من الإصابات الجديدة، بينما جرى تسجيل 962 حالة إصابة بضواحي (موسكو) و435 في مدينة بطرسبورج في شمالي روسيا.

وأشار المركز، إلى تسجيل 96 وفاة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي عدد الوفيات في عموم البلاد إلى 2212 شخصا، موضحا أنه لأول مرة يجري تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة جديدة في العاصمة (موسكو) بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة.

وتمثل حصيلة اليوم انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات مقارنة مع 10899 حالة، خلال اليوم السابق.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا المستجد، في بيانه، إلى أن إجمالي المتعافين في البلاد وصل إلى 48 ألفا و3 أشخاص بزيادة 4491 حالة شفاء عن اليوم الماضي، موضحا أن 44,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض للمرض.