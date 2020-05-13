قطع المياه عن 11منطقة بالقاهرة الجمعة المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن انقطاع المياه عن مناطق "دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين _ مستشفى جوهر _ شارع أسوان _ شارع هارون _ شارع جلال الدين الدسوقي).

وذلك اعتبارا من الرابعة فجر الجمعة المقبل، وحتى الرابعة عصر نفس اليوم، وذلك للقيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال كباري بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.

وطالبت الشركة فى بيانها المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه في المناطق المتأثرة بالانقطاع، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.