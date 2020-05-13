ألمانيا والنمسا تعيدان فتح الحدود بينهما 15 يونيو المقبل

ستعيد ألمانيا والنمسا فتح الحدود بينهما في 15 يونيو المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، صباح اليوم ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل.

وكانت فيينا، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما، ر وذلك بعد إغلاقها في منتصف شهر مارس الماضي لوقف انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وزيرة السياحة والزراعة في النمسا إليزابيث كوستينجر: "اعتبارا من 15يونيو، سيكون من الممكن إعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا".

وأضافت كوستينجر، أن هذا القرار اتخذ "بعد مناقشات" بين قادة البلدين وسيسبقه تخفيف لشروط عبور الحدود في 15 مايو.

ومسألة استعادة حرية التنقل ضمن فضاء "شنجن" تعتبر أساسية للسياحة الأوروبية، وهو قطاع يشكل 10% من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الاوروبي، و12% من الوظائف.

وفي بعض دول جنوب أوروبا مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، فان هذه النسبة أعلى بكثير.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ قراراتها بناء على تقدير صحي للوضع في كل دولة، وعبر التواصل في ما بينها.

وبحسب وثيقة، فإن المفوضية تشدد على أن إعادة فتح الحدود يجب أن تتم بشكل "منسق بأكبر قدر ممكن"، ومن دون "تمييز"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".