ألمانيا: لن نجد لقاحا ضد كورونا قبل منتصف 2021 في أفضل حال

قالت وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية أنيا كارليتشيك، إن العالم لن يجد لقاحا ناجعا ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل أواسط عام 2021، معتبرة أن اللقاح ربما لن يلبي الآمال المعقودة عليه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت كارليتشيك في تصريح صحفي، أن بلادها تطلق مشروعا بقيمة 750 مليون يورو لتطوير لقاح ضد الوباء، مشيرة إلى أن البرنامج سيستند إلى ركيزتين أساسيتين، وهما توسيع القدرات في مجال الدراسات في استكشاف هذه السلالة من كوورنا، ورفع القدرات في مجال الإنتاج لضمان إنتاج اللقاح.

وأضافت الوزيرة الألمانية: "من الضروري بدء إنتاج اللقاح بشكل سريع بعد أن يتم تطويره والمصادقة عليه. اللقاح هو المفتاح للعودة إلى الحياة الطبيعية".

وشددت كارليتشيك مع ذلك على أن اللقاح سيكون متاحا للاستخدام الجماعي في أواسط 2021 وفقا لأفضل سيناريو، وتابعت المسؤولة الألمانية قائلة: "لا يمكننا أن نتوقع حدوث أعجوبة، من المهم أن نكون واقعيين".

وأشارت كارليتشيك، إلى أنه يجب الاستعداد لاحتمال أن "اللقاح لن يتطابق مع كل التوقعات"، موضحة أنه من غير المستبعد أن المصل "سيحمي فقط من الأشكال الصعبة للمرض".

وأضافت كارليتشيك، أن عملية تركيب وإنتاج اللقاح قد تستغرق عدة سنوات حال تطور الأحداث وفقا لسيناريوهات سلبية.

وسبق أن نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد كورونا المستجد يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.