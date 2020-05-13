الغرف التجارية تطلق دبلومة مجانية عن "التحول الرقمي" ضمن "Stay Home"

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، عدد من البرامج التدريبية المجانية عبر الإنترنت والتي تبدأ بدبلومة "التحول الرقمي"، وذلك ضمن مبادرة Stay Home Egypt التي يرعاها الاتحاد وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الرقميات والتدريب والتوظيف.

وتأتي البرامج التدريبية لمساعدة أصحاب الأعمال على التحول الرقمي في بناء متاجرهم الإلكترونية وفتح قنوات بيعية جديدة لمواجهة التغيرات الحالية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس، وتتيح المبادرة إمكانية الحصول على شهادة معتمدة بشرط حضور جميع محاضرات الدبلومة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن المبادرة تأتي استمرارا لاستراتيجية الاتحاد في التحول الرقمي لكافة القطاعات والاستفادة من تقنيات العصر الحديثه لصالح الشركات والجمهور.

وأضاف العربي، أن الاتحاد عقد العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتقديم تدريبات معتمدة أونلاين في مصر، بما يتماشى مع اجراءات التباعد الاجتماعي، والسماح للشباب ورواد الأعمال وأصحاب الشركات للارتقاء بقدراتهم في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال.

وأكد أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم وتشجيع أي مبادرات شبابية خاصةً التي تسهم في االتخفيف من آثار أزمة كورونا الاقتصادية.

يذكر أن مبادرة "Stay Home Egypt" والتي يرعاها الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن تدشينها مجموعة من رواد الأعمال والتجارة الإلكترونية في مصر وهم منال نجم الدين، وعمرو داود، ومحمد حسام خضر، وذلك في بداية شهر أبريل الماضي من خلال إطلاق موقع إلكتروني يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال في الاستمرار في تقديم خدماتهم للمستهلكين من خلال البيع أونلاين.