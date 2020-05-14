"كتمت نفسها لحد ما ماتت".. اعترافات المتهمة بقتل ابنة صديقتها لسرقتها

"قتلتها في 3 دقايق.. كنت محتاجة فلوس.. وشفتها لابسة حلق.. الشيطان لعب فى دماغي.. مسكتها كتمت أنفاسها.. لحد ما ماتت فى أيدي.. وبعدين حطيت الجثة فى شوال.. وركبت توك توك ورميتها فى الترعة".. بهذه الكلمات كشفت السيدة العشرينية، عن جريمته المروعة، وتخلصها من ابنة صديقتها فى قرية الحريدية بمركز المراغة، لسرقة قرطها الذهبى، أثناء مثولها أمام النيابة العامة.

واضافت المتهمة قائلة: "بعد ما خلصت على الطفلة ورميت جثتها مفيش 10 ساعات، وشفت المباحث في الشارع بتاعنا، عرفت إن الموضوع اتكشف، دقايق ولقيت الشرطة عندى.. واعترفت بكل حاجة، بعد ما عرفت إن فى كاميرا صورت البنت، وهى داخلة البيت عندى.. وارشدت عن الحلق كمان".

عقب تسجيل اعترافات المتهمة، بعد أن مثلت الجريمة بالصوت والصورة، أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي بلاغا من والدة المجني عليها، بتغيب ابنتها "10 سنوات".

بمجرد تلقى البلاغ.. توجهت قوة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة المباحث بمركز المراغة، تحت قيادة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، وبدأت في فحص خط سير الطفلة، وتتبع تحركاتها، حتى توصلت من خلال فحص الكاميرات والمشاهدات، إلى أن آخر ظهور للطفلة لدى منزل صديقة "الأم".

جرى استئذان النيابة العامة، وضبط المشتبه فيها، واعترفت بتفاصيل الجريمة، وقالت إنها قتلتها لسرقة "قرطها الذهبى".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت لإجراء مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وناقشت المتهمة حول ملابسات الجريمة، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة.