هزار قلب جد.. مصرع شاب بطعنة من صديقه في الدقهلية

لقي شاب مصرعه بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، متأثرا بطعنة بآلة حادة، في مشاجرة مع صديقه بعد وصلة من الهزار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطه منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "جهاد.م.أ"، 17 سنة، والمقيم بقرية النزل التابعة للمركز جثة هامدة إثر إصابته بطعنه بآلة حادة بالفخذ وقطع وتر مما أدى لوفاته.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد عوض رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين من أقوال شهود العيان أن المجني عليه كان يقوم بالهزار مع صديقه ويدعى "محمد.خ.ق" 21 سنة ومقيم بنفس القرية إلا أن الهزار تحول بينهما إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه بالفخذ أودت بحياته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.