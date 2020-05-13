طلاب أسيوط يسلمون 183 ألف بحث ورقي وإلكتروني بالمدارس

بلغ عدد الأبحاث التي سلمها طلاب محافظة أسيوط للمدارس خلال الأيام الأربعة الماضية 183 ألف و900 بحث من إجمالي عدد الأبحاث المستهدفة لجميع الصفوف وعددها 662.839 ألف بحث وهو عدد الأبحاث المستهدفة المسجلة على موقع الوزارة طبقا لأعداد الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في ظل إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال عملية التسليم.

وقال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين قاموا بتسليم البحث (ورقي – إلكتروني) خلال 4 أيام فقط على المنصة بلغ 8100 بحث 175 ألف ورقي و800 بحث إلكتروني.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الأعداد التي يتم حصرها مرهونة بتسجيل مسؤول إحصاء المدرسة على الحكومة الإلكترونية (استمارة التلميذ)، مشيرا إلى أن أغلب الطلاب فضلوا تقديم أبحاثهم ورقي بالمدرسة، وقام مسؤول الإحصاء بكل مدرسة بالاستلام والتوقيع.

وطالب وكيل الوزارة، الطلاب الذين سيقوموا بتسليم أبحاثهم ورقيا وضع البحث في مظروف وكتابة الاسم والرقم التعريفي مؤكدا على ضرورة إعداد المشروع بواسطة الطالب نفسه أو مجموعة من الطلاب.

وأشار إلى أنه تم تخصيص غرف عمليات لتلقي شكاوى أولياء الأمور والطلاب وتذليل آية صعوبات تواجههم خلال عملية التسليم.

كانت وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت إجراءات تسليم المشروعات البحثية، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والتي تستمر حتى 16 مايو 2020.