مدارس الدقهلية تواصل استلام المشروعات البحثية من الطلاب

شهدت عدد من مدارس الدقهلية اليوم، زحام خلال تقديم الطلاب للأبحاث، في اليوم الثالث علي التوالي لتسليم المشروع البحثي لطلاب الابتدائي والإعدادي المكلفين بعمل بحث بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وتابع على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية، اليوم الاثنين إجراءات تسليم المشروعات البحثية الطلابية بمدارس المحافظة.

وقال "عبد الرؤوف"، في تصريح صحفي، إنه وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والذى تم إعلانه بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها ، تم تخصيص اليوم، المرحلة الثانوية، ولطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك حسب الجدول الإسترشادي الذي وزعته الوزارة على مدار الأسبوع.

وأكد وكيل الوزارة، علي أن التسليم يجري وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وضمان سلامة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمي مشيرا إلي تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي الجميع .