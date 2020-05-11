 "تعليم الأقصر" تواصل استلام المشروعات البحثية من الطلاب

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعمال استلام المشروعات البحثية من طلبة المدارس، اليوم الاثنين، عقب تشكيل لجان بمختلف المدارس لتسلم أبحاث الطلاب إلكترونياً أو ورقياً في الفترة من 9 إلى 16 مايو الجاري، حسب تعليمات الوزارة والجدول الذي تم الإعلان عنه، حيث أنه يتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث إلكترونياً.

وأكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، انتظام أعمال اللجان المخصصة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب إلكترونياً أو ورقياً في الفترة من 9 إلى 16 مايو 2020، حسب تعليمات الوزارة والجدول الذي تم الإعلان عنه.

وأوضح عايد، أنه يتم متابعة سير عملية تسليم الأبحاث ورقي لمن يتعذر عليه رفع البحث إلكترونياً، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات بالمديرية والرد على أي شكاوى من قبل أولياء الأمور في هذا الشأن، مؤكداً على انتظام أعمال امتحانات الصفان الأول والثاني الثانوي والتي تؤدى إلكترونيا للطلاب من المنازل حيث لم يتم رصد أي شكوى في هذا الشأن.