استعدادا للعيد.. الكحك بـ60 جنيها والبسكوت بـ50 بالمجمعات الاستهلاكية

قال هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إنّ السلع الأساسية والترفيهية متوفرة في المجمعات الاستهلاكية، وهناك خصومات تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، لافتا إلى أنّ سعر الدقيق الفاخر يصل 6.5 جنيه للكيلو، والأرز 6 جنيهات، والسكر 8.5 جنيه.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ المجمعات توفر كحك العيد بالسمن البلدي إنتاج شركات قطاع الأعمال، وسعر البسكوت 50 جنيها، والكحك 60 جنيها، والبتيفور 65 جنيها، الغُريبة 75 جنيها، إضافة لتوفر علب مُشكلة بوزن 2 كيلو بسعر 125 جنيها، لافتا إلى أنّ هذه الأسعار منخفضة مقارنة بالخارج وبجودة عالية.

وعن المطهرات، أكد وجود جميع أنواع المطهرات بتخفيضات 25% عن الأسواق، كما تتوفر الكولونيا 250 مللي بسعر 34 جنيها، ويجري التعاقد على السلع الموجودة بالمجمعات مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتخضع لرقابة شديدة قبل طرحها.

ولفت إلى أنّ أسعار الدواجن البرازيلي المجمدة تصل إلى 37 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم البرازيلي المجمدة 63 جنيها للكيلو، وسعر طبق لحمة مفروم صافي نصف كيلو يصل إلى 35 جنيها، كما أنّ سعر اللحوم السودانية الطازجة تصل لـ85 جنيها للكيلو.