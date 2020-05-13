بسبب أجهزة تنفس صناعي.. وفاة مرضى في روسيا

بدأت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة الروسية التحقيق في تسبب أجهزة تنفس صناعي روسية الصنع في حرائق اشتعلت بمراكز العناية المركزة بمستشفيين لعلاج مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت اللجنة الروسية، اليوم، أن التحقيق في هذا الموضوع بدأ لمعرفة أسباب هذه الحرائق، التي تسببت في مصرع مرضى مصابين بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأجهزة تنفس صناعي من نوع " أفينتا ــ أ" روسية الصنع.

وأدت هذه الحرائق إلى وفاة أحد المرضى بمستشفى في موسكو وخمسة آخرين بمستشفى في مدينة سان بطرسبورج.

يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في حريق بوحدة العناية المركزة في مستشفى "القديس جيورجي" في سان بطرسبورج، حيث كان الضحايا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويشار إلى السلطات الصحية الروسية اتخذت قرار بوقف استخدام أجهزة التنفس الصناعي " أفينتا ــ آ" مؤخرا.