تفاصيل مباحثات "بومبيو - نتنياهو" اليوم في تل أبيب

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، إلى إسرائيل في زيارة أولى بعد وقف الزيارات الخارجية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكد بومبيو أنه لا يزال هناك عملا يجب القيام به ضمن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في المنطقة.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، اليوم: "تحدثت مع نتنياهو عن رؤية ترامب للسلام في المنطقة، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن تلك الرؤية"، مضيفًا: "تحدثت مع رئيس الوزراء عن تقويض النشاط الإيراني، وتحجيم موارده".

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتيناهو، إن اسرائيل على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية غدًا الخميس، لافتًا إلى أنها فرصة لتعزيز السلام على أساس التفاهمات التي توصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية غدا"، مضيفًا: "أعتقد أن هذه فرصة لتعزيز السلام والأمن على أساس التفاهمات التي توصلت إليها مع الرئيس ترامب في زيارتي الأخيرة لواشنطن".

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة "سياسية خاطفة" إلى إسرائيل صباح اليوم، وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا قبل توجه بومبيو إلى إسرائيل جاء فيه أن "الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي رؤية السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب إلى مباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين".