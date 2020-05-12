علي جمعة: الله سبحانه فتح 12 طريقا في البحر لعبور بني إسرائيل

قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنّه عند وصول بني إسرائيل للبحر بعد مغادرتهم مصر بصحبه سيدنا موسى تنفيذا للأمر الإلهي، رأي بني إسرائيل جيش فرعون من خلفهم فصرخوا، فطمأنهم سيدنا موسى قائلا "إن معي ربي سيهدين"، لافتا إلى أنّ سيدنا موسى كان لديه فتى ملازم له يسمي "يوشع بن نون"، والراجح أنّه كان نبيا في مصر.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء، المذاع عبر قناة مصر الأولى، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ "يوشع" ركب فرسه وخبط في الأرض فلم يمشي الفرس فتراجع، فقال لسيدنا موسى: "أين قال الله نذهب يا نبي الله"، مردفا: "يوشع خايف لأن الميّة بتغوط وهيغرق كده"، حتى جاء الوحي بضرب العصا في البحر، فانفلق فرقتين كل فرق كالطود العظيم أي الجبل، وبينهما طريق ممهد.

وأوضح أنّ هناك أقوال من بني إسرائيل أنّ الله فتح لهم 12 طريقا للمرور في البحر على عدد الأسباط أو أولاد سيدنا يعقوب، وعندما وصولوا للضفة الثانية لم يأمره الله بضرب العصا حتى دخول فرعون للممر فانطبق عليهم البحر وغرق فرعون، ولفظ بجسده على الشط ليكون من بعده آية.