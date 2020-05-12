علي جمعة: الأهرامات موجودة قبل دخول بني إسرائيل لمصر

قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يقال ان بني إسرائيل عندما أسرى بهم سيدنا موسى ليلا، كانوا نحو 600 ألف، وهذه الأرقام محل نظر وأخذ جدلية كبيرة بين المسلمين واليهود عبر التاريخ، معقبا: "الأرقام عند اليهود مبالغ فيها لتعظيم شأنهم، ونحن لا ننكر سيدنا موسى، فنحن احق بموسى منهم، ولكن ننكر المبالغة في الأرقام التي لها دلالات سياسية".

وأكد "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الأهرامات كانت موجودة قبل دخول بني إسرائيل لمصر، والمصريين هم من علموا بني إسرائيل الزراعة والصناعة.

وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الشعب المصري لم يكن له علاقة بفرعون الشخص الذي طغي، فمن هلك هو فرعون وجنوده فقط وليس الشعب المصري، وإنما الشعب المصري أكرمه الله وورث ما بعد فرعون.