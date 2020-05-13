مصر الخير تستهدف فك كرب 3000 غارم وغارمة في رمضان

تستهدف مؤسسة مصر الخير، فك كرب 3000 غارم وغارمة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، كي يعودوا لأسرهم قبل عيد الفطر.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنّ البرنامج رغم الظروف الصعبة التي نمر بها جميعا، يسابق الزمن لفك كرب 3000 غارم وغارمة قبل نهاية شهر رمضان، ليتمكنوا من العودة لأسرهم قبل عيد الفطر.

وأضافت: "إذا كنا نشكو جميعا من تقيد الحركة والحبسة في المنازل بسبب ظروف الحظر، فما بال هؤلاء الغارمين ومعانتهم من همّ الدين، وعدم وجود ما يسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم".

وأشارت عوض، إلى أنّ الظروف التى نمر بها بمثابة حبل مشدود على رقاب مئات الآلاف ممن فرض عليهم تداعيات فيروس كورونا الحاجة، فمع كل لحظة يزداد الخناق على تلك الرقاب التي فقدت رزقها، وبات أملها في توفير قوت يومها وسداد دينها أمرا مستحيلا، فمع فرض الحظر، واستغناء أصحاب الأعمال عن الكثير من العمالة خاصة اليومية، ضاق الحال واختنقت الأنفس، وبات الهروب من قضاء الدين حلا لآلاف الغارمين، المهددين بالسجن وتشريد أسرهم في أي وقت".

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أكد جواز إخراج أموال الزكاة قبل حلول موعدها، مؤكدا جواز ذلك بإجماع جمهور العلماء، وأنّه يجوز إخراج الزكاه لعامين مقبلين، بخلاف العام الحالي ، لأن ثواب الإنفاق في الأزمة والعسرة أعلى بكثير من كل الأوقات حتى شهر رمضان.