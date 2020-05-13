10 جنيهات للملاكي و20 للميكروباص.. لائحة تنظيم انتظار السيارات بالجيزة

أصدرت محافظة الجيزة، اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة، للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

لا يتم تحصيل رسم انتظار باليوم الواحد حالة انتقال السيارة من شارع لآخر داخل المحافظة

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأشار إلى أن اللائحة تضمنت عددا من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها، مثل: تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الأجر اليومي وتحديد أوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار.. وبصرف النظر عن عدد الساعات

وأضاف أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقاً للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات، على أن يتم حصول صاحب السيارة على إيصال بالقيمة، ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار أكثر من مرة باليوم الواحد في حالة انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة.

ولفت إلى أنه يتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار، على أن يكون حاملا كارنيه لإثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع الى قطاعات، ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحي في اليوم التالي.

وكشف محافظ الجيزة، عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهي كالتالي:

10 جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي.

20 جنية للسيارات الميكروباص والميني باص بأنواعه.

30 جنية لعربات الاتوبيس.

ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء/المراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.