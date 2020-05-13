الأرثوذكسية: التعليم اعتمدت نتيجة مسابقة الدين المسيحي

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتماد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نتيجة المسابقة البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، والتي شارك فيها ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنّه جرى التوقيع على النتيجة النهائية قبل اعتمادها من قِبَّل الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبدالله حنا رئيس المكتب الفني لتوجيه التربية الدينية المسيحية، اللذين قادا فعاليات المسابقة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي.

وأشار حليم، إلى أنّ المسابقة التي تتولى الكنيسة القبطية منح الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بها الجوائز المالية المرصودة لها، ستعلن تباعًا بأسماء الفائزين في المسابقة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة الذين سيقوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بتكريمهم.