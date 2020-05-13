فض سوق ميدان الحرازية بطوخ للوقاية من كورونا

شن مجلس مدينة طوخ برئاسة محمد ياسين وسمير عمر نائبا رئيس مدينة طوخ بمعاونة شرطة المرافق بطوخ وقسم الإشغالات بمجلس مدينة طوخ حملة لفض سوق ميدان الحرازية بطوخ حفاظاً على سلامة المواطنين والتصدي لفيروس كورونا.

كانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس.

فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عدد كبير من مدن المحافظة مشيرا إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع استغلالا للازمة الحالية.