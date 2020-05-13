%100 نسبة دخول الطلاب على منصة اختبار الفلسفة بالوادي الجديد

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الاختبار الإلكتروني، الذي جرى اليوم بمادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي بلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% ودون أي مشكلات.

وأضاف ميرغني، إن الاختبارات مرت بسلام ودون أي معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والإدارات النوعية بالمديرية (التعليم الثانوي ـ شؤون الطلبة ـ المكتب الفني ـ التطوير ـ الإحصاء ـ المتابعة).

وأشار ميرغني، إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسؤولي التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها على الفور.