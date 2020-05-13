عاجل.. مدبولي: تمويل صندوق النقد يدعمنا في مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2.77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع"، ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلا عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، أنّ قرار موديز يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

كان رئيس الوزراء،قد ناقش خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عددا من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولا سيما تداعيات أزمة كورونا المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.