الحكومة تنفي زيارة مدبولي لمجموعة توشيبا العربي بسبب إصابات كورونا

نشر الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورة لخبر كاذب، يتم تداوله عن مجموعة شركات توشيبا العربي.

ويظهر في الخبر: "قرر رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولى، بموافقة المجلس زيارة مهمة لمجموعة شركات توشيبا العربي بمدينة قويسنا، لمراقبة الوضع هناك داخل المجموعة، خاصة بعد ظهور بعض الحالات داخل الشركات الخاصة بالمجموعة.. وذلك يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13/5 من سنة 2020".

وعلق يونس على الخبر قائلًا: "هذه الأخبار الكاذبة هدفها ضرب الاقتصاد المصري، انتبهوا يا مصريين لما هو منشور، مجموعة العربى إحدى أهم شركاتنا الوطنية، انتبهوا العالم كله يتعايش حاليا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".