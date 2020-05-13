أكثر متعة وأمان.. كيا تطلق K5 بتقنيات متطورة

أطلقت شركة كيا النسخة الجديدة من طراز "K5"، والتي تجمع بين التصميم الجديد المبهر والمقصورة الداخلية المركزة على السائق، إضافة إلى مجموعة من التقنيات المتطورة، وخيارات مجموعة نقل الحركة الجديدة كلياً.

وهذا التطور الذي شهدته سيارة K5 بمحركات بنزين "سمارت ستريم"، يعد بداية مرحلة جديدة لسيارات كيا، حيث تشهد شركة السيارات الكورية نقلة نوعية وتعتمد توجهاً جديداً في التصميم.

وبدأت مبيعات هذه السيارة في المنطقة – بما في ذلك أسواق الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والأردن منذ يوم الجمعة 1 مايو، وتتميز سيارة السيدان رياضية الطابع هذه بإكسسورات عالية الجودة في المقصورة الداخلية، إلى جانب ميزات الأمان المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وسمات الهيكل القاعدي الجديد، لتجعل هذه التحسينات والإضافات سيارة K5 أكثر راحة وثباتاً ومتعة للسائقين من أي وقت مضى.

رئيس منتجات "كيا موتورز": K5 أكثر تميزاً بالطابع الرياضي

وقال "توماس شيميرا"، رئيس قسم المنتجات في شركة "كيا موتورز": "عندما أطلقنا سيارة K5 في عام 2010، شكّلت بداية مرحلة جديدة في كيا، حيث ظهرت بتصميم غيّر من كيفية التفكير بعلامتنا التجارية في مختلف الأسواق حول العالم، واليوم بعد جيلين من تلك السيارة، نحن مؤمنون بأن سيارة K5 الجديدة ستفعل الأمر ذاته من جديد، وتعد سيارة K5 من أكثر السيارات التي أنتجناها تميزاً بالطابع الرياضي".

وتابع: "وبفضل مجموعة التكنولوجيا الشاملة والمتطورة، والمحركات وناقلات السرعة الجديدة، والمقصورة الداخلية الفخمة، إنها من أكثر سياراتنا تطوراً".

وأكمل: "ستلعب سيارة K5 بالتأكيد دوراً مركزياً في تعزيز حضور كيا في قطاع سيارات السيدان عالمياً، وبعد مرور عقد من الزمن على ظهور نسختها الأبكر التي أدت لتغييرات كبيرة، تمثل هذه السيارة أحدث المحطات البارزة في انتقال كيا إلى شركة متخصصة بإنتاج السيارات المحبوبة ذات المستوى العالمي".

المدير التنفيذي لعمليات "كيا موتورز": ستشهدون شيئاً من المستقبل

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات "كيا موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيارة K5 المتينة، والمدعّمة بأحدث التحسينات التكنولوجية والتفاصيل الرياضية المبهرة، تبعث برسالة واضحة هي مثابرة كيا على تبني كل جديد وممتع، مع إطلاق سيارة السيدان مستقيمة الخلفية هذه، ستشهدون شيئاً من المستقبل، مع الحفاظ على إرث سيارة K5 الذي نفتخر به بما فيه من الأداء الممتاز وتجربة القيادة المرضية لمحبي السيارات المغامرين في المنطقة".

وأضاف: "من الإمارات إلى عُمان، ومن السعودية إلى الكويت، السائقون في الخليج العربي معروفون بكونهم من أكثر محبي السيارات تميزاً في العالم، مع تقديرهم الدائم القائم على الخبرة للسيارات الراقية".

وتتمتع السيارة بمساحات جنوط مختلفة وهي 16 و17 و18 بوصة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الألوان. فيما تتوفر لطرازات K5 GT مصدات أمامية وخلفية أكثر بروزاً، وعلامات GT الخاصة، إلى جانب فتحات العادم مزدوجة.

شاشة لمس 10.25 بوصة ومحرك بسعة 2.0 لتر

جرى تصميم المقصورة لداخلية لتكون مركّزة على السائق مع مساحة أكبر أنيقة بتصميمها المبسط والمناسب، كما جرى استبدال شاشة المعلومات والترفيه المدمجة في سطح لوحة التحكم في الجيل الماضي من هذه السيارة، بشاشة رياضية عريضة للمعلومات والترفيه، وفي طرازات محددة، يمكن الحصول على شاشة لمس بقياس 10.25 بوصة تضاف إلى العداد الرقمي الجديد بقياس 12.3 بوصة، لتظهر المعلومات بشكل واضح تماماً تحت خط نظر السائق عند مراقبة الطريق أمامه.

وجرى إضافة محرك بنزين "سمارت ستريم"، وناقل سرعات جديد للسيارة K5 الجديدة بعدة خيارات من مجموعات نقل الحركة "سمارت ستريم" الجديدة من كيا، والتي توفر ثقة وكفاءة أكبر وضبطاً أفضل للأداء، وتتميز محركات البنزين لسيارة K5 بتكنولوجيا "توقيت الصمامات مستمر التغير" (CVVD) الجديدة من كيا، متصل بمحرك بسعة 2.0 لتر يولد 152 حصان، 192 نيوتن متر، ومحرك حقن البنزين المباشر.

كما تحتوي كل المحركات على ناقل سرعة أوتوماتيكي بست أو ثماني سرعات كميزة أساسية، ويساهم ناقل السرعة المزودوج ثماني السرعات، المصمم لتحقيق الانتقال السلس الذي يوفره ناقل السرعة الأوتوماتيكي التقليدي، في زيادة الكفاءة في استهلاك الوقود في السرعات الثمانية.

نظام مميز لركن السيارة عن بعد وتقليل المخاطر

ووتوفر السيارة بعومل أمان جيدة وهي، نظام مساعدة السائق المتقدمة مع نظام "المساعدة الذكية على ركن السيارة عن بعد، والعديد من أنظمة المساعدة التي تحمي ركاب السيارة والآخرين على الطرقات في كل رحلة، وتساعد أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) على التقليل من المخاطر والضغوطات المرافقة للقيادة.

وبحسب البلد ومواصفات السيارة، تتضمن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في K5 الجديدة نظام "المساعدة في تفادي الاصطدام الأمامي" FCA، و"مراقبة رؤية النقطة العمياء" BVM و"مراقبة الرؤية المحيطية" SVM و"تفادي الاصطدام في النقطة العمياء" BCA، و"مثبت السرعة الذكي" SCC) أو "مثبت السرعة الذكي المعتمد على نظام الملاحة" NSCC، و"المساعدة في الحفاظ على حارة السير" LFA، و"تنبيه السائق" DAW، و"مساعدة القيادة على الطرقات السريعة" HDA.