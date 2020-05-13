برلماني بالسويس: عزلت نفسي بعد إصابة شيرين فراج بكورونا

أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أنه قام بعزل نفسه داخل منزله بعد علمه بإصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، التي خالطها بجلسة لجنة الخطة والموازنة.

وقال طلعت خليل، أن النائبة كانت باللجنة وجلست بجواره يوم 6 مايو الماضي، ثم قام أمس المجلس بإبلاغي بإصابة النائبة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار طلعت، على أنه عزل نفسه داخل منزلي، بمجرد علمه بالخبر من وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، "أطبق التعليمات واعتذرت عن جميع اللقاءات التي كنت ارتبط بها منعا لأذى أي شخص".

وقال إن معظم أعضاء اللجنة خالطتهم النائبة، فضلا عن حضورها للجنة الاقتصادية، وجلسات مجلس النواب العامة التي عقدت في شهر مايو الجاري.

وأكد طلعت، أن صحته جيدة، كما تواصل مع مدير مستشفى حميات السويس من أجل أخذ مسحة لاختبارها، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.