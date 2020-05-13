"خليك في بيتك واستمتع بأجواء رمضان".. شباب يقدمون أمسيات دينية "أون لاين"

الإجراءات الاحترازية المعلنة والتي منعت من الأمسيات الدينية في شهر رمضان لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، جعل 3 شباب لم تتخط أعمارهم الـ24 عاماً يفكرون في ابتكار حلول للاستمتاع بأجواء شهر رمضان، فكانت فكرة إقامة أمسيات دينية وبثها أون لاين عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وسيلتهم: "فكرنا إزاى نخلي الناس تستمع بأجواء رمضان، لقينا أن الحل في بثها أون لاين، عبر جروبات الفيس بوك، اخترنا جروب يضم أكثر من 260 ألف مشتركاً بكفر الشيخ، وتحدثنا لصاحبه فرحب بالفكرة، وشجعنا على البث، وبدأنا فى بث الأمسية الدينية مساءً وحصدت نحو 10 آلاف مشاهدة، بحسب مصطفي البيلي عنز، البالغ من العمر 24 عاماً، وأحد أصحاب الفكرة.

يقول مصطفى "فكرت أنا وأسامة فراج، 24 عاماً، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وقارئ قرآن، ومحمود خليفة، 22 عاماً، مبتهل، في إقامة عدداً من الأمسيات الدينية "أون لاين"، وذلك احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، وكنا مترددين إلا أن إشادات الأهالي شجعتنا على الاستمرار، تحدثنا خلال الأمسية بكلمات مقتضبة عن فضائل شهر رمضان، وقدمنا ابتهالات ومدائح النبوية وقراءة قرآن لأكثر من 45 دقيقة، محاولين توصيل إحساس للأهالي بأجواء رمضان، من خلال متخصصين".

"اتبعنا فى الأمسية، طريقة إذاعة القرآن الكريم فى تقديم أمسياتها الدينية، وسعدنا بتعليقات الأهالي، حسينا إننا فى أجواء رمضان، عوضنا الناس عن الأمسيات الدينية التى كانت تقام فى المساجد، وحالياً نجهز لأمسية دينية كبيرة على صفحة تتخطى أكثر من مليون متابع، طلب منا أصحابها تجهيزها وبثها من على الصفحة، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وهدفنا نقول للناس إقعدوا فى بيوتكم وإحنا هنخليكم تستمتعوا بأجواء رمضان، وإحنا مستمرون فى تقديم أمسياتنا الدينية أون لاين عن طريق البث المباشر عبر جروبات الفيس بوك، وقررنا أن تكون أمسياتنا يوم الأحد من كل أسبوع"، يؤكدها مصطفى وأصدقاؤه.

واختتم مصطفى وأصدقاءه: "نتبع كافة سبل السلامة لمواجهة كورونا، خلال بث الأمسيات الدينية ونحرص على أن يكون بين كل منا مسافة متر على الأقل، مع استخدام الكحول والمطهرات قبل وبعد بدء الأمسية الدينية، وسنحرص على إستمرارها إلي حسن عودة الحياة لطبيعتها".