تفاصيل قتل 3 مواطنين لسائق طعنا أمام المارة في شارع بالإسكندرية

لقي سائق مصرعه، في الإسكندرية، على يد ٣ أشخاص طعنا بسلاح أبيض "سكين" في أحد الشوارع حيث انهالوا عليه بالطعن وأصابوه بعده طعنات في أماكن متفرقة من الجسد أمام أعين أمام المارة، ومنعوا الأهالي من إنقاذه، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهم.

البداية كانت عندما تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغ من ضباط ومأمور قسم شرطة أول المنتزة يفيد تلقيهم إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شخص متوفى ومصاب بعدة طعنات.

انتقل ضباط مباحث القسم للمستشفى وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "عبد العزيز.م"، ٣٢ سنة سائق مصاب بعدة طعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسده.

وأسفرت التحريات التي أجرها قسم الشرطة أن المجني عليه يقطن في شارع ٣٠ بمنطقة سيدي بشر ويوجد خلافات سابقة بينه وبين المتهم "محمد.ط" ٣٠ سنة عاطل بسبب الجيرة واستعان الأخير باثنين من أصدقاءه "هاربين" وتربصوا بالمجني عليه وانهالوا عليه بالطعنات باستخدام سلاح أبيض كان بحوزتهم في الشارع أمام المارة ومنعوا الأهالي من إنقاذه.

تمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم الأول وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأمر المستشار أشرف المغربي المحامى العام لنيابات المنتزة بمناظرة جثة المجني عليه وتحديد ما بها من إصابات وندب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة وإجراء معاينة النيابة لموقع الحادث وتفريغ الكاميرات بمحيطه.

وقرر المحامي العام، حبس المتهم الأول ٤ أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.