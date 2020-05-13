هل تفتح المساجد أبوابها للمصلين لإحياء ليلة القدر؟.. الأوقاف تجيب

أكدت وزارة الأوقاف أنّه لا مجال لفتح المساجد لإحياء العشر الأواخر من رمضان أو إحياء ليلة القدر، داعية العاملين بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الظروف الراهنة في إحكام غلق المساجد غلقا تاما.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أنّ الغلق لتحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية من التعرض لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتي تعد التجمعات أحد أهم طرق نقل العدوى به.

وأوضحت الوزارة أنّها ستنهي خدمة من يثبت تبنيه لأفكار متطرفة أو يسهم بأي حال في نشرها أو مشاركتها من أي من العاملين بالأوقاف.

ولفتت إلى أنّها ماضية بحسم وبلا تردد في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن تعليق الجمع أو الجماعات وغلق المساجد في الظروف الراهنة أو يقصر في واجبه الوظيفي المكلف به في ذلك.

وأشارت إلى أنّه لا صحة لاتخاذ أي قرار بإعادة فتح المساجد في الظرف الراهن، إذ إنّ الأمر مرتبطا بزوال علة الغلق زوالا تاما، فالأمر مبني على العلة وجودا وعدمًا.