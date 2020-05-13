10 نصائح لمربي الثروة الحيوانية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة في درجات حرارة الجو للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، التي تؤثر سلبا على معدلات أداء الحيوان والدواجن، في العنابر والحظائر التي تعمل بنظام التربية المفتوحة.

وأكدت الوزارة ضرورة الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر بالأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أوالحوائط أوالغسيل، لأن ذلك يُزيد الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء.

وأوضحت أنّه للحد من نهجان الحيوان أو الطائر يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب، ليعادل حموضة الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلي كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلي مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، التي تزيد في الأجواء الحارة.

ولفتت إلى أهمية تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم، وحال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

وتابعت أنّه يجب توفير مياه نظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب، فضلا عن تجنب الإفراط في التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

وحذرت التوصيات من إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، وتأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، مؤكدة تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.

وأشارت إلى أنّه في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في المركبات، ويمنع توقف المركبات المحمله خلال النقل.

وناشد قطاع تنمية تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، المربيين بالتواصل مع القطاع حال ظهور أي مشكلات، وذلك على مدار الساعة، على واتس آب 01558626682 - 01558626681.

كما ناشد القطاع صغار مربي الدواجن، بالتواصل مع القطاع، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة 5%، لتطوير عنابرهم ورفع كفاءتها وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، طبقا للبروتوكولات الموقعة بين الوزارة وبعض البنوك الوطنية.