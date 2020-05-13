رئيس "الثروة الحيوانية" يكشف تفاصيل مشروع البتلو

استعرض الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل مشروع البتلو، قائلا إنّه فيما سبق كان يتم ذبح نحو 550 ألف رأس حيواني سنويا بتلو، موضحا أنّ البتلو وزنه بين 80 إلى 120 كيلوجرام، ونسبة التصافي 50% ما يعطي كمية من اللحوم في حدود 27 ألف طن بالعظام.

وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه بعد إجراءات وزارة الزراعة لمنع ذبح البتلو وتسمين الحيوانات إلى 400 كيلوجرام، تكون نسبة التصافي 60%، وبالتالي يتم الحصول على كمية من اللحوم الصافية 250 كيلوجرام بدلا من 50 كيلوجرام بالعظام.

ولفت إلى تشكيل مجلس لمشروع البتلو وإقراض المزارعين بفائدة 5%، للاستفادة من تسمين العجول سواء كانوا أبقار أو جاموس، ما يشكل تنمية رأسية للحيوانات الموجودة.

وأشار إلى أنّ المشروع القومي للبتلو انبثق منه ما يسمى بالبروتوكول الرباعي الذي جرى تفعيله العام الحالي، بين وزارتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، موضحا أنّ الهدف الأساسي من المشروع توزيع عجول الماشية المستوردة سريعة النمو مُحسنة وراثيا للتسمين على صغار المزارعين والمربين والمزارع النظامية.

وأكد أنّ الاستيراد يتم من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، طبقا للمعايير والضوابط الصحية والبيطرية والمحجرية، ويتم حجر الحيوانات في المحاجر الخاصة في الجهاز، والمستفيدين يتقدمون للاستفادة من المشروع في أقرب إدارة زراعية منها أو أقرب فرع بنك زراعي، ثم يتجه للمحاجر التابعة للجهاز ويعاين الحيوانات ويحدد عددها، وفور استلامه للحيوانات يتم تأمين وتكثيف المتابعات الميدانية المجانية.