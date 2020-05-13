عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في قطر إلى 26539 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 1390 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 26539، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يشكل ارتفاعا بمئات الحالات مقارنة مع إحصاءات أمس.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في الدولة أن إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن بلغ 25149، بما في ذلك 22116 حالة نشطة.